Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu ve revizyon yapmayı planladıklarını söyledi. Tekin, okullarda zorunlu bağış tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"12 YILLIK EĞİTİM SÜRESİNDE REVİZYON YAPMAYI PLANLIYORUZ"
Bakan Tekin, 12 yıllık eğitim süresinde revizyon yapmayı planladıklarını açıkladı.
8 yıllık kesintisiz eğitimin antidemokratik olduğunu ifade eden Tekin, "12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluşturuldu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz." dedi.
Kabine olarak bu konuda bir karar almak zorunda olduklarını belirten Yusuf Tekin, karar alındığında kamuoyu ile paylaşılacağını da kaydetti.
"SERBEST KIYAFET PEDAGOJİK SORUNLAR ORTAYA ÇIKARDI"
Bakan Tekin, okullarda serbest kıyafet uygulamasının öğrenciler arasında ayrımcılık oluşturduğunu söyledi.
Tekin, "Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık." dedi.
Serbest kıyafet uygulamasından kaynaklanan sorunlara dikkat çeken Bakan Tekin şöyle devam etti:
"Bu sorunlardan bir tanesi pedagojik problemler. Okul kimliğinin oluşmamasından tutun, kıyafetlerden kaynaklanan ayrımcılığa varan, eğitimi negatif etkileyen duruma evrilmişti. İkinci boyutu da veliler üzerinde oluşturduğu yük. Veliler çocuklarının okul kıyafetlerinin aile bütçelerine yük teşkil edecek boyutlara oluştuğunu söylüyorlardı."
Velilerin okulun tanımladığı üniformaları satın alırken bazı kötü örneklerle karşılaştıklarını belirten Tekin, "Biz bu sorunları ortadan kaldırmak için bir düzenleme yapmaya karar verdik. Düzenlemeye göre okulda idarecilerimiz okulun kıyafetinin tanımlamasını yapacaklar. Herhangi bir markayı, alışveriş sitesini veya alışveriş merkezini tanımlamaksızın örneğin gri pantolon, siyah gömlek şeklinde bir tanımlama yapsınlar dedik." diye konuştu.
OKULLARDA ZORUNLU BAĞIŞ TARTIŞMASI
Okullarda zorun bağış konusuna da değinen Bakan Tekin "Zorunlu bağış diye bir şey yok. Kimse 'Benden kayıt parası istiyorlar.' diyemez. Kimse veliyi ve öğrenciyi zorlayamaz." ifadesini kullandı.
"SERVİS ÜCRETLERİNİ RESMİ ORTAMDA YATIRIN"
Servis ücretlerinin de resmi ortamlarda yatırılması gerektiğini vurguladı.
Bakan Tekin, "Elden ödeme devreye girdiğinde bunu takip etme imkanımız yok. Bu anlamda özel okuldan hizmet alanlar bu bedelleri resmi ortamlarda yapsınlar ki herhangi bir mağduriyet ortaya çıktığında denetleyebilelim." dedi.
Servis ücretlerinde enflasyonun iki katının üstünde zam yapıldığını gördüklerini belirten Tekin, "Bu yetki büyükşehir belediyelerinin inisiyatifinde. Biz sadece fahiş artışlarla ilgili görüşümüzü beyan edebiliyoruz." diye konuştu.
ÖĞRETMEN ATAMALARI KONUSU
Her yıl 30-40-50 binli rakamlarla öğretmen ataması yapıldığına dikkat çeken Bakan Tekin, "İhtiyaca göre atama yapıldığı için şu an yüksek sayıda atama yapmayacağız. Bundan sonraki yıllarda o oranlarda öğretmen ataması olacak bir Türkiye yok ama ihtiyacımız oranında atama yapacağız." ifadelerini kullandı.
18 MİLYON ÖĞRENCİ SİYAH AYAKKABI MI GİYECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı genelge ile bu yıl okullardaki kıyafet serbestliği son buldu. 18 milyon öğrenciye siyah ayakkabı zorunluluğu getirileceği iddia edilmişti.
BAKANLIK ÖNERİYE SICAK BAKMADI
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu öneriye sıcak bakmadıklarını ilettikleri belirtiliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok." dedi.
KONU GÜNDEME NASIL GELDİ?
Konuyu gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri. Dernek yöneticileri, öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sundu. "Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla" ilgili rapor sunan dernek yönetimi, olumlu yanıt alamadı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 600 bin 891'i erkek, 9 milyon 109 bin 374'ü kız olmak üzere toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor.
Öğrencilerden 15 milyon 849 bin 271'i resmî, 1 milyon 631 bin 192'si özel ve 1 milyon 229 bin 802'si ise açık öğretim kurumlarında okuyor.
Resmî okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 101 bin 129'u erkek, 7 milyon 748 bin 142'si kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim görüyor. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286'sı erkekler, 613 bin 516'sını kızlar oluşturuyor.
