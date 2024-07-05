Bakan Tekin'den "gölge bakan" tepkisi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "gölge bakan" kavramının vesayeti anımsattığını söyledi.



"BÖYLE BİR ÜNVANLA RANDEVU İSTEYEN KİŞİLERE RANDEVU VERMEM"

Milliyet gazetesine konuşan Bakan Tekin, "Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem. Benim için CHP milletvekili olması yeterli." dedi.

Tekin, CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yargıya taşıyacağı açıklamasını da değerlendirdi.

Düzenlemelerin yargıya taşınmasından rahatsız olmadığını belirten Bakan Tekin, "Bu artık siyasi bir propaganda malzemesi haline dönüştü, ondan rahatsız oldum." diye konuştu.