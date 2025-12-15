Bakan Tekin'den MESEM açıklaması. "23 bin işletmenin sözleşmesi feshedildi"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bütçeye ilişkin sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşurken tansiyon zaman zaman yükseldi. Tekin, MESEM öğrencilerinin staj yaptığı işletmelerin rutin aralıklarla denetlendiğini söyledi.

Eleştirilere tepki gösteren Yusuf Tekin, "Eğitim ile emek arasındaki köprüyü güçlendirmeye çalıştığımız her adımı, sanki gençlerimizi ucuz iş gücü haline getiren bir düzen kuruyormuşuz gibi sunan yaklaşım hakikati de, istatistiği de, pedagojiyi de göz ardı ediyor." dedi.

"HER ÇOCUĞUMUZ BİZE EMANET"

"Mesleki eğitimle, çocuk işçiliği arasında kesin çizgilerle ayrıştırma yapan düzenleme mevcuttur." ifadelerini kullanan Bakan Yusuf Tekin özetle şunları söyledi:

- İş sağlığı ve güvenliği Anayasa ile ilgili kanunlarla güvence altına alınmıştır.

- Her çocuğumuzun emanet olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Onu ucuz iş gücü olarak gören her türlü yaklaşım bizim için hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez. Bugün karşımızda mesleki eğitimde yürütülen her çabayı görmezden gelip, okulla, atölyeyle, sözleşmeyle, sigortayla yürütülen bir süreci tek kelimelik etiketlere indirgeyen bir dil kullanıyorsunuz.

- Eğitim ile emek arasındaki köprüyü güçlendirmeye çalıştığımız her adımı, sanki gençlerimizi ucuz iş gücü haline getiren bir düzen kuruyormuşuz gibi sunan bu yaklaşım, hakikati de, istatistiği de, pedagojiyi de göz ardı ediyor. Bizim için asıl mesele bir meslek öğretmenin ötesinde gencin hayat yolculuğunu, güvenli, saygın ve denetimli şekilde kurabilmektedir.

"SAHADAKİ HER ADIMI YAKINDAN İZLİYORUZ"

- Bir öğrencinin, işletmeye yerleştirilmesi tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği karar değil. Bu, ortak değerlendirmeyle yürüyen çok aşamalı bir süreç.

- Bu süreçte iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri en hassas olduğumuz konular arasında. İşletmeler kanuna uygunluk, program yeterliliği, usta öğretici niteliği, öğrencinin sosyal alanlarının varlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde inceleniyor. Şartları taşımayan işletmeler program dışında bırakılıyor.

- Program kapsamına alınan işletmeler rutin aralıklarla denetleniyor. Eksiklik tespit edilen işletmelerin sözleşmeleri de feshediliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 253 bin işletme denetlenmiş, 23 bin 252 işletmenin uygunsuz olduğu gerekçesiyle sözleşmeleri feshedilmiştir.

- Hiçbir evladımızın hayatını asla riske atmadan sahadaki her adımı yakından izleyen süreci yürütüyoruz.

MESEM PROTESTOLARI

Bakan Tekin, Meclis Genel Kurulu'nda bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümünde MESEM protestolarında tutuklanan gençlere ilişkin konuştu. Demokratik toplumlarda protestonun, hukukun tanımladığı sınırlarda yapılabileceğini söyleyen Tekin şöyle konuştu:

"Bahsi geçen çocuklar, protesto hakkını kullandıkları için değil, kamu malına, toplantı özgürlüğüne zarar verdikleri için tutuklanmışlardır. Her gün bir sürü kişi protesto yapıyor, atamaları, başka şeyleri protesto ediyor. Onların hiçbiri tutuklanmadı. Bir toplantı esnasında oturumları basan, ellerindeki boyalarla orada zarar veren kişileri 'protesto hürriyetinden dolayı tutukladınız' derseniz ya bilmiyorsanız, ya da manipüle ediyorsunuz demektir."

MÜLAKAT TARTIŞMASI

CHP milletvekillerinin mülakatlarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu anımsatan Tekin, şöyle devam etti: "Sizin mülakat deyince aklınıza gelen şey, (Mehmet) Moğultay ve Seyfi Oktay döneminde yapılan mülakatlar. Mülkiye mezunu olarak ben o mülakatlara girmiştim. İlk 100'e girenlerden 57'si, ilk 10'a girenlerden 6 tanesi elendi. Madem mülakata bu kadar karşısınız, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi neden mülakat yapıyor? KPSS ile alın o zaman. İtfaiyeciye mülakat meşru, öğretmene değil mi? Kusura bakmayın, geçeceksiniz bunu."

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI

"Bir sahtekarlığı tespit ettiysek gereğini yaparız." diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında sahtekarlık var, tespit edildi ve iptal edildi. 1990 yılında Ekrem İmamoğlu, Gülbahar Hatun Kolejleri'nin kurucusu. Bu yatay geçişle bunun arasında bir bağlantı kurmanız lazım." diye konuştu.

Akran zorbalığıyla ilgili yoğun çalışmalarının yapıldığını da ifade eden Tekin, bundan sonraki süreçte bakanlığın faaliyetlerinde "akran nezaketi" ifadesini kullanacaklarını söyledi.