Bakan Tekin'den sözlü sınav sonuçları açıklaması: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç tarihine yönelik araştırmalar devam ediyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçlarını merak eden adaylar, mülakat sonuçlarına ilişkin yapılan her açıklamayı yakından takip ediyor. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama Bakan Yusuf Tekin'den geldi. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Tekin'den sözlü sınav sonuçları açıklaması: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğretmen adayının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberde. 20 bin öğretmen ataması sürecinde mülakat 10 Ağustos'ta sona erdi ancak sonuçlar hala açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakata karşı açılan davalar nedeniyle sonuçları hala açıklayamadıklarını söyledi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak atamalarda mülakatın ağırlığını yüzde 100'den yüzde 50'ye indirmişti.

Değişikliğin ardından, mülakat sistemine karşı olan sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yönetmeliği Danıştay'a taşımıştı.

CNN Türk yayınına konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonuçların açıklanması için Danıştay'ın kararını beklediklerini söyledi.

Tekin, "Eğer davalar olmasaydı sonuçları geçen hafta açıklayıp, takvimi ilan etmiş olacaktık." dedi.

Bakan Tekin, sonuçlar açıklandıktan ve atamalar yapıldıktan sonra Danıştay'ın yönetmeliği iptal etmesi halinde ortaya telafisi imkansız zararlar çıkacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu nedenle 1 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak Danıştay'dan gelecek kararı beklediklerini aktardı.

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