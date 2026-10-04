Bakan Tekin'den YKS açıklaması. "Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, "Haberimiz Olsun" projesinde pilot okul olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerin stüdyo ortamında kendilerinin hazırlayıp sunduğu bültene konuk olan Tekin, gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı.

“GELECEK YIL BİZİ NASIL BİR YKS BEKLİYOR?"

Öğrencilerin, "Gelecek yıl bizi nasıl bir YKS bekliyor?" sorusu üzerine Tekin, bu konuda yalan, yanlış ve art niyetli haberlerin çokça yayıldığını gördüklerini ifade etti.

Her gittiği okulda öğrencilerden sorular geldiğini belirten Tekin, bu yıl 12. sınıfa giden öğrenciler için sınav sorularında hiçbir değişiklik olmayacağını, ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredata göre sorular yöneltileceğini aktardı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor. MEBİ'de, EBA'da hem üniversiteye giriş hem liselere geçiş sınavı için yeterince hazırlık materyali var. Değişecek tek şey, onun müfredatı farklıydı, senin müfredatın farklı. Ona sorduğumuz bazı sorular senin müfredatında olmayacak. Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız."



YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

"Yeni eğitim öğretim yılının, öğrenciler için önceki yıllardan en belirgin farkının ne olacağı" sorusu üzerine Bakan Tekin, hem öğrenciler hem de tüm eğitim camiası ve Türk milleti için güzel ve hayırlı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve buna ilişkin attıkları yeni adımların, öğrenciler için en önemli hususlar olacağına işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Müfredat değişikliklerinin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çok önemli bir paradigma değişikliğini beraberinde getirdiği alanlar var. PISA'nın ölçtüğü şeylerle bizim müfredatımızı uyumlu hale getirmeye çalıştık. Müfredatımızı, bilgiyi sadece aklınızda tutmanız gereken bir şey olarak değil, aynı zamanda gündelik hayata, içinde yaşadığınız topluma entegre olmanız açısından nasıl kullanacağınızı da müfredatın bir parçası haline getirdiğimiz bir uygulama."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, öğrencilerin okulda aldığı bilgileri analitik şekilde düşünerek beceriye dönüştürebildiği bir eğitim öğretimi şekillendirmek üzere kurgulandığını hatırlatan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başlayan öğrencilerin bu yıl her kademenin üçüncü sınıfına geçtiklerini ifade etti.

Tekin, şu anda ilkokullarda 1, 2 ve 3'lerde, ortaokullarda 5, 6 ve 7'lerde, liselerde 9, 10 ve 11. sınıflarda modelin uygulandığını anımsattı.