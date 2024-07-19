Bakan Tunç: ACEP ile ceza ve infaz kurumlarında 185 milyona yakın görüşme gerçekleştirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) kapsamında ceza ve infaz kurumlarında 185 milyona yakın görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç: ACEP ile ceza ve infaz kurumlarında 185 milyona yakın görüşme gerçekleştirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazılı açıklama ile yargısal süreçlerde ve ceza infaz sisteminde ve teknolojinin kullanımında önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

ACEP'in faaliyete alınan ve çalışması devam eden uygulamalarının, bunun örnekleri arasında yer aldığını bildiren Tunç, tutuklu ve hükümlülere aileleriyle görüşme imkanı sunan projenin, 164 ceza infaz kurumunda uygulandığı açıkladı.

Bakan Tunç, " infaz sisteminde dijital teknolojinin kullanımı için yeni bir çağın başlangıcındayız. Bu anlamda ACEP, dünyaya örnek gösterebileceğimiz önemli projelerimiz. Özellikle teknolojiyi, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sayesinde Bakanlığımızın ve taşra teşkilatımızın tüm birimlerinde, ACEP projesi ile de ceza infaz kurumlarımızda kullanıyoruz.

ACEP, görüntülü ve sesli görüşme vasıtasıyla hükümlülerin, eş, çocuk, aile ve akrabalarıyla bağlarını güçlü tutmalarını sağlıyor. 185 milyona yakın görüşmenin gerçekleştiği proje kapsamında 164 ceza infaz kurumunda bugüne kadar 750 bine yakın hükümlü ve tutuklu, 900 binden fazla yakınıyla sesli ve görüntülü iletişim kurdu." dedi.

Ata Emre Akman cinayeti davası | Bakan Tunç'tan açıklama

Ata Emre Akman cinayeti davası | Bakan Tunç'tan açıklama

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...