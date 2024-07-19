Bakan Tunç: ACEP ile ceza ve infaz kurumlarında 185 milyona yakın görüşme gerçekleştirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazılı açıklama ile yargısal süreçlerde ve Türkiye ceza infaz sisteminde yapay zeka ve teknolojinin kullanımında önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

ACEP'in faaliyete alınan ve çalışması devam eden uygulamalarının, bunun örnekleri arasında yer aldığını bildiren Tunç, tutuklu ve hükümlülere aileleriyle görüşme imkanı sunan projenin, 164 ceza infaz kurumunda uygulandığı açıkladı.

Bakan Tunç, "Ceza infaz sisteminde dijital teknolojinin kullanımı için yeni bir çağın başlangıcındayız. Bu anlamda ACEP, dünyaya örnek gösterebileceğimiz önemli projelerimiz. Özellikle teknolojiyi, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sayesinde Bakanlığımızın ve taşra teşkilatımızın tüm birimlerinde, ACEP projesi ile de ceza infaz kurumlarımızda kullanıyoruz.

ACEP, görüntülü ve sesli görüşme vasıtasıyla hükümlülerin, eş, çocuk, aile ve akrabalarıyla bağlarını güçlü tutmalarını sağlıyor. 185 milyona yakın görüşmenin gerçekleştiği proje kapsamında 164 ceza infaz kurumunda bugüne kadar 750 bine yakın hükümlü ve tutuklu, 900 binden fazla yakınıyla sesli ve görüntülü iletişim kurdu." dedi.