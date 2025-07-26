Bakan Tunç açıkladı: Yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Yetkililerden yangınla ilgili bilgi alan Tunç gazetecilere yaptığı açıklamada; yangında biri tescilli tarihi ev olmak üzere 4 yapının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.



"Yangının büyümeden, ormana sirayet etmeden söndürülmesi, can kaybının olmaması sevindirici." diyen Bakan Tunç, yangınların çıkış sebeplerine ilişkin savcılıkların gerekli soruşturmaları yürüttüğünü vurguladı.



Ülke genelinde son 15 günde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişinin tutuklandığını açıklayan Adalet Bakanı Tunç "Önemli olan bu yangınların çıkmaması, çıkan yangınların da herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden söndürülebilmesi. Rabbim bizlere bir daha bu tür afetler yaşatmasın." dedi.