Bakan Tunç: Adliyeye bakında güven duyulmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Akademisi'nin düzenlediği Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.



Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartının bağımsız ve tarafsız yargı olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Eskilerin deyimiyle bu görevler mahkeme kadıya mülk değildir. Ünvanlar gelip geçicidir." dedi.



"Milletimiz adliyeye bakınca korku, kaygı değil güven duymalıdır. Huzur bulmalıdır." diye konuşan Tunç, "Varlığınız vatandaşlarımız için bir rahatlık bir sükünet kaynağı olkmalıdır." dedi.



Hakim ve savcıların da milletin hizmetinde olduğunu unutmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Tunç, "Millet adına millet için karar verdiğini aklında bulundurmalıdır. Her kararında buna dikkat etmek zorunluluğu vardır." değerlendirmesinde bulundu.

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