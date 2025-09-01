Bakan Tunç: Af anlamına gelen düzenlememiz yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025-2026 adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, "Dönem dönem infaz kanunu değişiklik teklifleri Meclis'te görüşüldü ve yasalaştı. Talepler var gündeme alınması istenen konular var. Düzenlemeler var. İnfaz, hastalık halinde infaz genişletici düzenlemeler yapılmıştı. Denetimli serbestlikle ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik ne kadar ceza alırsa alsın, yatmaya yönelik düzenlemede 10. Yargı paketinde yasalaşmıştı. 11. Yargı paketiyle ilgili çalışmalar var. Şu anda taslak çalışmalar devam ediyor. Bunlar meclisimizin takdirinde olan hususlar. Uygulamada vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, teknik destek veriyoruz. Bu anlamda bir takım mesleklerle 11. Yargı paketine yargı paketi hazırlıkları çerçevesinde çalışıyoruz." dedi.

Ceza sisteminin 3 aşamadan oluştuğunu ifade eden Bakan Tunç, "Soruşturma aşaması, soruşturmanın etkin bir şekilde delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması aşaması, 2. aşama kovuşturma aşaması; burada da bu deliller doğrultusunda toplanan deliller doğrultusunda yargılamanın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve 3. aşama infaz aşaması; ceza adaleti sisteminin soruşturma ve kovuşturma aşaması kadar önemli olan bir aşama. Bu aşamanın özellikle ceza adaletinin amacını sağlayacak şekilde olması lazım. Ceza infaz kanunu 2025 tarihinde tamamıyla yenilenmişti. Burada özellikle salıverilme süreleri terör suçlarında, cinsel suçlarda ve uyuşturucu suçlarında olarak kanunen uygulanmıştı. Diğer suçlarda da 2/3 şeklinde uygulamalar olmuştu. Koşullu salıverilme süreleri bakımından. Denetimli serbestlik süreside 1 yıl olarak öngörülmüştür. 10. yargı paketinde bu maktu sürenin 1 yıl olarak koruduk. Ama belli de bir oran getirdik. 1 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde hiç kalmamasının cezasızlık algısına neden olduğu için onu önleyebilmek için yeni bir düzenleme yaptık." ifadelerine yer verdi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af anlamına gelecek hiçbir düzenleme olmadığını da vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine de yanıt veren Bakan Tunç, "Türkiye'de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Türkiye'de anayasa var, kanunlarımız var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Sadece CHP'li belediyelerin değil AK Parti'li belediyeler hakkında da soruşturma olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, 30 AK Parti'li belediyeye son 5-6 yılda soruşturma açıldığını ifade ederek, "Bunlar içerisinde görevi kötüye kullanma var, rüşvet var. Bu 30 belediyeden 13'ü mahkum oldu, hüküm giydi. Cezaevlerinde olan belediye başkanları var. Fark şu, CHP'li belediyelere soruşturma açıldığında CHP'li yöneticiler, genel başkanları da dahil sahip çıkıyorlar; 'nasıl soruşturma açarsınız' diyorlar. Burada yargıyı töhmet altında bırakan, onlara hakaret eden, tehdit eden ifadeler kullanılıyor. Ama AK Parti'li belediyelere açılan soruşturmalarla ilgili yöneticiler, genel başkanlar sahip çıkmadığı için kamuoyunda gündem olmuyor." şeklinde konuşmasını noktaladı.