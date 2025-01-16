Bakan Tunç: Ateşkesin sağlanması geç kalınmış son derece önemli bir adımdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze’de ateşkes sağlanması üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak Gazze'de ateşkes kararına uyulması gerektiğini belirtti.



Bakan Tunç, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirterek, “7 Ekim 2023’ten bu yana işgalci İsrail’in vahşi saldırılar gerçekleştirerek Gazze'de yaptığı soykırım, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledildiği Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adımdır. İnsan haklarını ayaklar altına alan, uluslararası hukuku yok sayan, Gazze’yi açık hava mezarlığına çeviren İsrail, ateşkes kararlarına uymalı ve işgal ettiği topraklardan çekilmelidir” ifadelerini kullandı.



Bakan Tunç Gazze'ye insani yardımların bir an önce ulaştırılması gerektiğini ifade etti: “İnsani yardımlar, yaşama tutunmaya çalışan Filistinli kardeşlerimize en kısa sürede ulaştırılmalıdır. 15 aydır kan ve gözyaşının hakim olduğu Gazze’de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve masum insanların hayatını kaybetmemesi için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır” ifadesini kullandı.



Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:



“Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistinli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesine destek olmayı sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimiz Gazze direnişiyle insanlık onurunu ayakta tutmuş, toprakları için kahramanca mücadele etmiştir. Onların bu cesareti, haklı davalarının asla sönmeyecek bir meşalesidir.



- Gazze’de kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi daima adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistinli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesine destek olmayı sürdüreceğiz.”