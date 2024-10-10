Bakan Tunç: Bazı suçlarda denetimli serbestlik kaldırılabilir

Kanal 24 yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ



Bakan Tunç, kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu suçları ile toplumun huzur ve güvenliğini bozma gibi suçlarda denetimli serbestliğin kaldırılabileceğini vurguladı.



2 yıldan az ceza alan birinin koşullu salıverme ile denetimli serbestlikten yararlanarak hiç cezaevine girmeden serbest kalmasının önüne geçecek bir düzenleme de yapılabileceğini belirtti.

İYİ HAL İNDİRİMİ



Bakan Tunç, iyi hal indiriminin devam edip etmemesi konusunda da çalışma yürüttüklerini belirtti.



İyi hal indiriminin bazı suçlar bakımından kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılabileceğini söyledi.



Bakan Tunç, toplumun huzurunu bozma, trafik güvenliğini ihlal ve ruhsatsız silah kullanımı gibi suçlarda verilen cezaların alt sınırının da arttırılacağı sinyalini verdi.

