Bakan Tunç: Çocukların suça sürüklenmesinin sebeplerini ortadan kaldırmak lazım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tunç, suçu sürüklenen çocuklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümlerle ilgili olarak caydırıcılığın sağlanması bakımından yapılabileceklerle ilgili bir taslak çalışması yaptıklarını hatırlatan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak üzerinde uzmanların da görüşlerini alarak ceza hukuku uzmanları, uygulayıcı hakim, savcılar görüşleri doğrultusunda bir taslak çalışması yapmıştık." dedi.

12-15 yaş grubu ve 15-18 yaş grubu çocukların Ceza Kanunu 31. maddesinde öngörülen şekilde cezalandırılmaları ile ilgili mevzuatla ilgili yeni bir düzenlemeye ilişkin uzun süre tartıştıklarını dile getiren Tunç, komisyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Komisyon raporu çerçevesinde, ortaya çıkacak görüş doğrultusunda mevzuatla ilgili düzenleme yapılması gerektiği kanaatindeyiz." konuşan Tunç, "Çocukların suça sürüklenmesinin sebeplerini ortadan kaldırmak lazım. Çok çeşitli sebepler var. Tüm bunların hepsi bir arada gözetilerek kapsamlı." ifadelerini kullandı.