Bakan Tunç: Demokrasilerde şiddet çağrısına yer yoktur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Düzce Valiliği'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin de aralarında bulunduğu 14 kişinin kalan cezalarını kaldırmasına ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası gereğince bu konuda af yetkisini kullandı. Bu yetki çerçevesinde bugün tahliyeler gerçekleşir." dedi.



Tunç, 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat'ın demokrasiye kara bir leke olarak tarihe geçtiğini söyledi.



Bundan sonra ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttiklerini vurgulayan Tunç, darbecilerin yargılanmasının, anayasa değişikleriyle sağlandığını kaydetti.



Gerek 12 Eylül darbecilerinin gerekse 28 Şubat darbecilerinin yargı huzuruna çıktığını belirten Tunç, şöyle devam etti:



"İşledikleri suçlar karşılığında da bağımsız ve tarafsız yargı cezalarını verdi. Büyük mağduriyetlerin yaşandığı 28 Şubat sürecini yaşatan kişiler de yargı önüne çıkıp yargımız tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı, 12 Eylül darbecilerinin de anayasa değişikliğiyle yargılanmaları sağlanmıştı. Ülkemizde demokrasinin standartlarının yükseltilmesi noktasındaki mücadelemizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Demokratik, sivil, yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin öncülüğünde sürecek. 28 Şubat sanıkları; yaşları ilerlememişti, hastalık, kocama ve sürekli sakatlık halleri nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı'mıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanılmış oldu ve bugün itibarıyla da tahliyeleri gerçekleştirilecektir."



"DEMOKRASİLERDE ŞİDDETE YER YOKTUR"



6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada tahliye kararı verilen sanıkların tahliyelerinin ne zaman gerçekleştirileceğiyle ilgili soru üzerine de Tunç, "O konuda tahliyeler şöyle; orada tahliye olacak olanlar var, mahkumiyetler var ve beraat edenler var." dedi.

Tunç, 6-8 Ekim 2014'teki olayların 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde büyük tahribata neden olduğuna işaret ederek, "37 vatandaşımız, Yasin Börü ve onun arkadaşları kurban eti dağıtırken maalesef katledildiler. Suriye'deki iç karışıklıklar bahane edilerek, sokak hareketleri, şiddet hareketleri başlatılmıştı. Bu sürede 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, okulların, iş yerlerinin, ticarethanelerin, evlerin taşlandığı ve saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir ortam. Sonrasında hemen Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı. Yasin Börü ve arkadaşlarını öldüren sanıklarla ilgili bunlardan 25'i çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı, 15'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı." ifadelerini kullandı.



Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin dün kararını açıkladığını hatırlatan Tunç, "HDP'nin o dönemde halkı sokağa çağırmasıyla ilgili olarak başlatılan adli soruşturma sonrasında davaya dönüşen ve bugüne kadar, dünkü karara kadar yargılanmaları süren davada da 108 sanık yargılandı. Bunlardan 72'si firari. Bunların dosyaları tefrik edildi. 36 sanıktan 18'i tutuklu, 18'i de adli kontrollü olarak yargılanıyordu. Dün açıklanan kararla 24 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci maddesindeki devletin birliğini bütünlüğünü bozmak suçuna yardım etmek, Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesi gereğince cezaları açıklanmış oldu. 12 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Beraat eden sanıklarla ilgili olarak da bugün itibarıyla dün akşamdan beri tahliyeler de gerçekleşmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

