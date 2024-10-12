Bakan Tunç: Denetimli serbestliğe bazı sınırlamalar getirilebilir

Bakan Tunç, özellikle son günlerde tartışma konusu olan "cezasızlık" algısının ortadan kaldırılması için önemli çalışmaların yapıldığını açıkladı.



Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk 3-6 aylık hedefleri arasında yer alacak bu düzenlemeleri süratle Meclis'e sunacaklarını belirten Tunç, şunları söyledi:



"Sürekli eleştiri konusu olan, bazı suçların ceza alt sınırlarının çok aşağıda olduğu yönünde bilim insanlarımızın, hukukçularımızın, uygulayıcılarımızın görüşleri var. O suç tipleriyle ilgili birtakım düzenlemeler yapılabilir, denetimli serbestlik uygulamalarıyla ilgili bazı sınırlamalar getirilebilir."



Koşullu salıverme süreleriyle ilgili özellikle çocuk istismarının önlenmesi, kadın cinayetlerinin en aza indirilmesi, yok edilmesi konusunda çok hassas olduklarını belirten Tunç, sanal dünyadaki tehlikelere de dikkat çekti.



Bakan Tunç şunları söyledi: "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadınlarımızı korumalıyız. Çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler, çocuklarımız. Her birinin elinde cep telefonları ve o cep telefonlarıyla maalesef karşılarında kimliğini gizleyen suç şebekeleri. O nedenle siber suçlar bakımından da artık çok daha etkili, nasıl polisimiz devriye geziyor, fiziki olarak sokakların güvenliğini sağlıyorsa özellikle kimliğin gizlendiği, gizlenerek suçların işlendiği sanal dünyada devriyelerimizi daha da artırarak hukuk içinde onlarla da mücadele etmeliyiz."

