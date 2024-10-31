Bakan Tunç: Eski yargı sistemi geride kaldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da "Adalet ve Medya İlişkisi Paneli"nde konuştu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk yargısı milletin yargısı olduğunu 15 Temmuz'daki kahramanlıkla gösterdi. Türk yargı mensupları da evlerinde oturmadılar savcılar adliyelere koştular darbecileri gözaltı yaptılar yargı önünde hesap vermelerini sağladılar.

"VESAYETÇİ YARGI GERİDE KALDI"

Türk yargısı vesayetçi anlayışın arka bahçesi olarak görev yaptığı yıllar artık geride kaldı. Adalet bir dengedir. Yargısal anlamda milletin hukukunu koruyan değil vesayetçi anlayışın yanında olan yargı sistemi vardı ve bunu geride bıraktık.

"ANAYASAMIZDA KÜÇÜMSENEMEYECEK REFORMLARI HAYATA GEÇİRDİK"

Anayasamızda küçümsenemeyecek reformları hayata geçirdik. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusundaki çabaları da küçümsememek lazım."

