Bakan Tunç: Hükümlüler tahliyelerine 1 ay kala İŞKUR'dan destek alabilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Hakimevi'nde 'Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Protokol ile hükümlü ve yükümlülerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, istihdama katkı sağlaması, tahliye sonrası hayata uyumlarının kolaylaştırılması amaçlandı.

Adalet Bakanı Tunç, "Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolüyle; hükümlüler, tahliyelerine 1 ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler. Ayrıca; hükümlü ve yükümlüler için iş arama becerileri ve mülakat hazırlıkları konularında seminerler düzenlenecek. Protokolde ayrıca; kendi işini kurma arzusu taşıyan eski hükümlüler için hibe destekleri hakkında rehberlik sağlanması ve girişimcilik seminerlerinin düzenlenmesi de yer almaktadır." diye konuştu.



1700 ATÖLYE VE TESİS



Bakan Tunç, Türkiye genelinde 396 ceza ve infaz kurumunda, toplam 372 işyurdu müdürlüğünde, 200'den fazla iş kolunda, 1700 atölye ve tesis bulunduğunu belirtti. İş Yurtları Kurumu'na bağlı 54 işyurdu müdürlüğünde mobilya üretimi gerçekleştiğini ifade eden Tunç, "78 işyurdu müdürlüğünde tekstil ve konfeksiyon, 69 işyurdu müdürlüğünde metal işleri, 59 işyurdu müdürlüğünde el işi ürünleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, 151 işyurdu müdürlüğünde inşaat ve onarım malzemeleri, 127 işyurdu müdürlüğünde gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri, 36 işyurdu müdürlüğünde sosyal tesis işletmeciliği faaliyeti yürütüyoruz. Bu tesislerde her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. Ceza infaz kurumlarımızda; 957 öğretmen görev yaparken, 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu da eğitim görüyor." ifadelerini kullandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 'İşgücü Uyum Programı' ile bir yılda 200 binden fazla vatandaşa destek sağlandığına dikkat çekerek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ceza infaz kurumu yerleşkelerinde ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde tahsis edilecek yerlerde, İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla hükümlü, tutuklu ve yükümlülere danışmanlık hizmeti vermeyi, ayrıca bu kişilerle işe yerleştirme, İŞKUR'un sağladığı kendi işini kurma hibe desteğine nasıl başvurulacağı ve benzeri faaliyetler konusunda da bilgiler paylaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



"YAKLAŞIK 168 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ TAHSİS ETTİK"



Işıkhan, eski hükümlü vatandaşlara kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin 435 bin TL'ye çıkarıldığını söyleyerek, "2014 yılından bu yana Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına destek oluyoruz. Belirli şartları sağlayan eski hükümlü vatandaşlarımıza kendi işlerini kurmaları için verdiğimiz hibe desteğini 300 bin Türk lirasından 435 bin Türk lirasına çıkardık. Bu bağlamda 2014 yılından bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşımızın kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon TL hibe desteği tahsis ettik.” açıklamasında bulundu.