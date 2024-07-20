Bakan Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yaklaşık 90 bin Filistinlinin yaralanmasına neden olan işgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına biran önce son vermelidir" dedi.

Bakan Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün açıkladığı karar ile 'in 'de işgalci olduğu ve Filistinlilerin davasında haklı olduğunun bir kez daha tescillendiğini belirterek, "İsrail’in haksız işgali ve yaptığı katliamın asla kabul edilemez olduğu uluslararası yargı tarafından gözler önüne serilmiştir. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 40 bine yakın masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 90 bin Filistinlinin yaralanmasına neden olan işgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına biran önce son vermelidir" ifadelerini kulandı.

"YANLARINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, insan haklarına inanan ülkelerin, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından geri çekilmesi için daha etkin rol üstlenmeleri gerektiğini söyleyerek, "İnsan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen İsrailli yetkililer, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası yargı önünde de hesap verecek ve mahkum olacaktır. olarak daima Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...