Bakan Tunç: "Kasıtlı bir karalama kampanyası yürütülüyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma töreninin ardından Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığı'na giden Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, orman yangınlarının son zamanlarda arttığını belirterek, "Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Milletçe bizi derinden üzdüler. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kimlik tespitleriyle ilgili dün Ankara Adli Tıp Kurumu'nda çalışma yapıldı. Bir yandan da soruşturma devam ediyor" diye konuştu.



"HUKUK DEVLETİNDE OLACAK İŞLER DEĞİL"

Türkiye'deki yargının tarafsız ve bağımsızlığıyla ilgili eleştiride bulunanların, "kasıtlı bir karalama kampanyası" yürüttüklerini kaydeden Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Bazı yabancı kuruluşların, hukuk güvenliğiyle ilgili Türkiye'yi karalamak üzere oluşturduğu listelerle kara propaganda yapanlar, demokrasiyi hazmedemeyenlerdir. 25 bin hakim ve savcımız gece gündüz çalışıyorlar. Verdikleri kararlar içerisinde elbette hatalı kararlar olabilir. Bunu düzeltme imkanı yine yargı içerisinde var. Günlük bazı soruşturmalardan yola çıkarak; bunları siyasi birer soruşturmaymış gibi topluma algı çalışması yaparak hakim ve savcılarımızı karalamak, hukuk devletinde olacak şeyler değil."