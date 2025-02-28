Bakan Tunç: PKK çağrıya uymazsa devlet gereğini yapar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına yönelik konuştu.



DEM Parti heyetinin üç kez İmralı'ya gittiğini ve görüşme sağladıklarını belirten Bakan Tunç, "Üçüncü görüşmenin sonunda da terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem de Kürtçe olarak paylaştılar" dedi.

"DEVLET GEREĞİNİ YAPAR"

Çağrının muhatabın tamamen terör örgütü olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "Bu çağrı nasıl karşılık bulacağı muhatabının bunu nasıl değerlendireceği elbette ki önümüzdeki süreçte gözlemlenecek. Terörsüz bir Türkiye diyoruz. Türkiye cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti ve dolayısıyla hukuk devleti şiddeti kabul etmez, bunu başından beri bunu söylüyoruz. Terör örgütü kendini feshederse zaten problem yok, hayır bu çağrıyı ben dikkate almıyorum deyip eylemlerine devam ederse o zaman da devlet gereğini yapar. Sayın cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği o silahlarınızı bırakırsınız ya da silahlarınızla birlikte gömülürsünüz." diye konuştu.



"HER HANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç, "Özelikle şunu ifade edelim, şehit ailelerimizi incitecek onları üzecek milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmaz. Burada muhatap terör örgütü elebaşı, muhatabı devlet değildir terör örgütüdür. Burada herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz" dedi.

