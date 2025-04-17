Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz

Kocaeli'de düzenlenen "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu"na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, program sonrasında Kocaeli Valiliği, Kocaeli Adliyesi, Büyükşehir Belediyesi, MHP İlçe Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.



AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, en önemli sanayi kentlerinden biri Kocaeli'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Tunç, Kocaeli'nin, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek desteği veren şehirlerden biri olduğunu da belirtti.



"YARGIMIZ YOLSUZLUKTAN DA TERÖRİSTTEN DE HESAP SORUYOR"



Daha önce darbecilere destek olan bir yargı sisteminin olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "28 Şubat'ta darbeciler karşısında adeta cüppelerini seren yargı mensupları vardı. Vesayetçi, darbeci anlayışa destek olan yargı anlayışı yerine bugün cuntacıların karşısında duran, insan haklarını savunan bir yargı sistemine kavuştuk. İşte hazmedilemeyen de bu. Buna hazmedemedikleri için sürekli yargıya adalete yönelik saldırıları görüyoruz. Yargımız her zamankinden daha fazla bağımsız ve tarafsız şekilde görevini yapıyor. Yolsuzluktan da teröristten de hesap soruyor, yanlış yapandan, hukuka aykırı davranandan hesap sormaya devam edecek." şeklinde konuştu.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN EŞİĞİNDEYİZ"



Bakan Tunç, açıklamasına şöyle devam etti:



"Anayasa'da sıkı yönetim ilan edilebilir diye madde vardı. Milletimizin onayıyla kaldırdık. Darbecilerin yargılanamayacağına yönelik maddeler, hepsi milletimizin 'Evet' oylarıyla değişti. En önemi hedeflerinden biri terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü. Binlerce şehit verdik. Maddi manevi çok kayıplarımız oldu. Bundan sonra bu ülkede terör olmasın, terör örgütleri olmasın. Çocuklarımız, gençlerimiz huzurlu bir geleceğe kavuşsun diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz. Terörün kendini feshettiği, silahların bırakıldığı bir döneme geçerek, ülkemiz için yeni dönemi inşallah başlatacağız." ifadelerini kullandı.