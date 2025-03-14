Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞINDAYIZ, EŞİĞİNDEYİZ"

Terörsüz Türkiye'ye adım atmanın herkesin ortak hedefi olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Terör örgütünün kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakmasına yönelik çağrının değerlendirilmesi çok önemli ve terör örgütünün kendini fesetmesi ile beraber ülkemizde yepyeni bir dönem terörsüz bir Türkiye’nin başlaması hepimizin hedefi. Türk Kürt Çerkes Laz hiçbir ayrım yapmadan etnik kökenine bakmadan ülkemizin birlik beraberliğini bütünlüğünü koruyarak iç cephemizi daha da güçlendirerek artık terörsüz bir Türkiye’ye adım atmamız gerekiyor ve inşallah adım atıyoruz. Terörsüz Türkiye’nin şafağındayız, eşiğindeyiz diyebiliriz. Bu konuda tabii ki herkese sorumluluklar düşüyor. Bu konuda bu sorumlulukları da yerine getirerek inşallah önümüzdeki günler ülkemiz için parlak emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinin çöpe atıldığı bir dönemi inşallah yaşayacağız ve 1000 yıllık kardeşliğimize bir hançer saplanmıştı bu hançer inşallah çıkarılacak ve Türkiye o yaralarını da hızlı bir şekilde tedavi ederek daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek inşallah."

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ: BELEDİYELER BÜTÇELERİNDE BU KONU İÇİN PAY AYIRMAK ZORUNDA﻿​

Sokak hayvanları düzenlemesine de değinen Tunç, şunları söyledi:

"Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun devam ediyor. Burada hem hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Yasanın getirdiği birtakım sorumluluklar var. Belediyeler bütçelerinde bu konu için pay ayırmak zorunda. Sokak hayvanları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bu çağda sokakta yürünememesi kabul edilebilecek bir durum değil. Bunu önleyeceğiz. Sokakları daha güvenli hale getirmenin yolu yasanın uygulanması. Yüksekova'da bir yavrumuz hayatını kaybetti, en son Konya'da iki yaşındaki Rana bebeğimiz hayatını kaybetti. Bunlar bir daha tekrarlanmasın. Kimler görevini ihmal etmiş yargı ortaya çıkaracak."