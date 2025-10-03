Bakan Tunç: Türkiye'yi terörden tamamen kurtaralım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cuma namazının ardından Edirne Sarayı’nda süren ihya çalışmalarını inceledi. Adalet Kasrı’nı gezen Bakan Tunç, Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti heyetiyle birlikte yetkililerden bilgi aldı. Ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Tunç, partililerle bir araya geldi.



AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşan Bakan Tunç, Türkiye'nin 41 yıldan bu yana terörle mücadele ettiğini vurguladı.



"TÜRKİYE'Yİ TERÖRDEN TAMAMEN KURTARALIM"



Türkiye'yi terörden tamamen kurtarmak istediklerini ifade eden Bakan Tunç, "Terörle mücadelede binlerce şehit verildi. Bu uğurda şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Trilyonlarca kayıp yaşadık, bu kaybı yaşamasaydık bugün 'enflasyon' diye hiçbir şey konuşmazdık. Şimdi artık diyoruz ki bu kayıpları yaşamayalım. Türkiye'yi terörden tamamen kurtaralım." dedi.



"ANAYASAYI, DARBECİLERİN YAZMIŞ OLMASI BİLE DEĞİŞTİRMEK İÇİN YETERLİ"



Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Tunç, "Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı, milletin temsilcilerinin yazdığı ve onların oyladığı ve sonra millet tarafından oylanan bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım. Bu bizim milletimize olan borcumuz. Anayasayı, darbecilerin yazmış olması bile tek başına değiştirmek için yeterli bir sebeptir." dedi.

