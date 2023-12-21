Bakan Tunç: Yargı her zamankinden bağımsız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu.



Bakan Tunç, yargıya yönelik eleştirilere yanıt vererek Anayasa'nın 138'nci maddesi gereğince yargı süreçleriyle ilgili bir değerlendirme yapılmasının doğru olmayacağını dile getirdi.



2022 yılında 12 milyonda fazla davada karar verildiğini dile getiren Bakan Tunç, "12 milyon karar içinden yalnızca birkaçını gündeme getirerek tüm yargıyı töhmet altında bırakacak değerlendirmelerde bulunmak en başta fedakarca çalışan 24 bin hakim ve savcımıza haksızlıktır." dedi.



"Türk yargısı her zamankinden daha adil daha tarafsızdır." diye konuşan Bakan Tunç, "27 Mayıs'ta darbecilerin mi yanında darbe mağdurlarının mı yanında durdu. Başbakan idam eden bir yargı vardı. 15 Temmuz'da Türk yargısı milletin yanında durdu, darbecileri yargıladı." değerlendirmesinde bulundu.



Tunç, yargının hatalı kararının, yine yargı mekanizması içerisinde düzeltilme imkanı olduğunu kaydetti.



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