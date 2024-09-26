Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya geldik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "http://yargireformu.adalet.gov.tr" üzerinden yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin önerilerinin alındığını ifade etti. Vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelendiğini belirten Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik" dedi.



Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Toplumumuzda adalet duygusunu daha da güçlendirecek Yargı Reformu Strateji Belgemizde, adaletin gecikmeksizin tecellisine destek olacak, kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek, ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da artıracak, hukuk ve idari yargılama süreçlerini sadeleştirecek somut adımları ortaya koyacağız. Belgemizde yer alan hedef ve faaliyetleri birer birer hayata geçirmek için gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde çalışacağız."