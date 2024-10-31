Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir

Yılmaz Tunç, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduklarını hatırlattı. Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir." ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları keydetti:



"Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.



Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.



Anayasamızın 138. maddesine göre;



Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.



Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.



Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."

ÖZGÜR ÖZEL AKIN GÜRLEK HAKKINDA NE DEMİŞTİ?



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:



“Akın Gürlek vicdanı olmayan, aklı olmayan, hastane hastane sürünen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek, adliye adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır."

