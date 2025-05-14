Bakan Tunç: Yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası gündeme gelen umut hakkı iddiasıyla ilgili soruya "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok." yanıtını verdi.

"TERÖRÜN İSTİSMAR ETTİĞİ TÜM ALANLARI KALDIRDIK"



Tunç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Yasal düzenlemelerle ilgili DEM Parti bu süreçte bakanlığımızı ziyaret etti, bir takım görüşlerde bulundu. Bizim daha önceden de devam eden çalışmalarımız var. Geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları, hukuk devleti ilkesini güçlendiren temel hak ve özgürlükleri tahkim eden çok önemli ilerlemeler sağladık. Ülkemiz teröre zemin hazırlayan bütün konularda, 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak çok önemli aşamalar kaydetti. Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık.