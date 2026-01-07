Bakan Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, yeni infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını açıkladı. 12. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, bu yargı paketinin infaz düzenlemesi değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeyi önlemeye yönelik düzenlemeler içerdiğini dile getirdi.

COVID DÜZENLEMESİ

Tunç, 11. Yargı Paketi'ndeki kamuoyunda Covid düzenlemesi olarak bilinen infaz indiriminden 38 bin 57 kişinin yararlandığını dile getirip “Covid düzenlemesinden yararlananlar açık cezaevinde bulunanlar. Açık cezaevindeki hükümlüler 3 ayda bir izne çıkabilir. Açık cezaevinden tahliye oldu suç işledi ibaresi doğru değil.” dedi.

TAYFUN KAHRAMAN

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman, MS atakları nedeniyle geçen günlerde hastaneye yatırılmıştı.

Konuya ilişkin de açıklamalarda bulunan Tunç, Kahraman'ın tedavi altında olduğunu dile getirdi. Tedavi süreci sonrasında Kahraman hakkında hazırlanacak raporun Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini belirten Tunç, “Adli Tıp burada infaz ertelemesiyle ilgili bir durum söz konusuysa öyle karar verecek. Bugüne kadar Kahraman'ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp'a bir başvurusu olmadı. Adli Tıp, gönderilecek o rapora göre karar verecek.” diye konuştu.