Bakan Tunç: Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddiası gerçek dışıdır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturmasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , Yenidoğan Çetesi soruşturmasına bakan Savcı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddiasını yalanladı.
Bakan Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.
Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir.
Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur"
KENDİSİNİ TEHDİT EDENLERİ TERS KELEPÇE TAKTIRIP GEÇİT YAPTIRMIŞTI
Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan 2024 tarihinde yapıldı. 22 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
Soruşturma sürerken, 2024 yılı ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Engin ile önce telefonla konuşan Arslanatar, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulundu. Avukat Arslanatar ile birlikte Mustafa Kemal Zengin isimli birisi de tehditlerde bulundu.
Savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.
1 Ekim'de, Avukat Arslanatar ile irtibatı tespit edilen Zengin, eski müsteşar olduğunu ileri sürerek, savcıya telkin ve tehditlerde bulundu.
Makamında tehdit edilmesine rağmen soruşturmayı yürüten Savcı Engin, çok kapsamlı bir dosyaya imza attı. Engin, makamına gelerek ailesine kadar tehditleri sıralayan Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ı tutuklanmalarının ardından adliye kapısında ters kelepçe taktırıp izledi. Aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne girerken Savcı Engin, bütün sanıkları sırayla izledi.
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