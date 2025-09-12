Bakan Tunç'tan 12 Eylül'ün yıl dönümünde yeni anayasa mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde yeni anayasa mesajı verdi.

Çanakkale'de Türkiye Yüzyılı Buluşmaları isimli programa katılan Bakan Tunç, "12 Eylül'de demokrasimize kara bir leke çalındı. Maalesef siyasi tarihimize, demokrasi tarihimize baktığımız zaman adeta bir darbeler tarihi. Ama bu darbeler tarihini biz tarihe gömdük, sona erdirdik." dedi.

2007'deki e-muhtırayı anımsatan Bakan Tunç, "Sokak darbesi, gezi kalkışması 17/25 masa başında gerçekleştirilmek istenen emniyet yargı darbe kalkışması ve 15 Temmuz hain darbe kalkışması milletimizin direnişiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle bunlar akamete uğratıldı." şeklinde konuştu.

"DARBE ANAYASASI DEĞİŞMELİ"

"Darbe anayasasıyla yönetilmekten memnun değiliz. Bu anayasanın değişmesi lazım." ifadesini kullanan Bakan Tunç, "Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken kavuşmamız lazım. Bu anlamda bütün siyasi partiler yeni bir anayasada aslında mutabık. Ama maalesef yol ve yöntem olarak, uzlaşma anlamında bugüne kadar bir başarı sağlanamadı." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç şöyle devam etti:

"Girişimler oldu, belli bir noktaya kadar getirildi. Mecliste uzlaşma komisyonları kuruldu. Ancak bu yeni bir anayasaya dönüşme noktasında maalesef ilerleyemedi. Darbecilerin yaptığı bir anayasayla yönetilmek Türkiye yüzyılında, Türkiye'ye yakışmıyor.

Milletimiz demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı sonuna kadar hak ediyor ve bu milletimize olan siyasetçilerimizin, milletvekillerimizin, bizlerin milletimize olan en önemli borçlarından birisi. Anayasamızda son yıllarda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerle vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik çok önemli reformlara imza attık.

Küçümsenemeyecek reformlardı bunlar, demokratikleşme adımlarıydı. Kadın haklarından, çocuk haklarına varıncaya kadar. Özel hayatın korunması, kişisel verilerin korunması, bilgi edinme hakkı, bireysel başvuru hakkı gibi temel hak ve özgürlükleri güçlendiren ve hak arama yollarını genişleten birçok düzenlemeyi, değişikliği anayasamızda gerçekleştirdik milletimizin onayıyla.

Bu ülkede bir daha 12 Eylül, 27 Mayıs gibi darbelerin, 15 Temmuz gibi kalkışmaların olmaması için çok önemli reformlara imza attık. Milletimizin destekleriyle bunları gerçekleştirdik."