Bakan Tunç'tan "700 hükümlü tahliye edildi" iddiasına açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "terör örgütü üyesi 700 kişinin tahliye edileceği" iddiasına ilişkin, "200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde birtakım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil. Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde suç ve ceza dengesi ve ceza adaleti bakımından gerçekleştirilen bir husus söz konusu." dedi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



700 HÜKÜMLÜ TAHLİYE EDİLDİ İDDİASI



Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararı üzerine PKK üyesi 700 kişinin tahliye edileceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine Tunç, Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci ve 314'üncü maddelerinde "örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişilerin" hem işledikleri suçlardan hem de örgüt üyeliğinden cezalandırılmalarıyla ilgili hükmün bulunduğunu söyledi.

Bu hükmün AYM tarafından iptal edildiğini anımsatan Tunç, iptal kararıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenleme yapılmadığını belirtti. Özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanlarla ilgili yürütülen adli süreçlerde problemlerle karşılaşıldığına işaret eden Tunç, şöyle devam etti:



"Bir kişi yasa dışı bir gösteri yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı Kanun'a göre bir ceza alıyordu. Ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu. Burada Anayasa Mahkemesi, bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti. Bu iptal kararı doğrultusunda Meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılamayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı. Burada basına intikal eden rakamlar da doğru değil. Burada 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde bir takım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil. Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde suç ve ceza dengesi ve ceza adaleti bakımından gerçekleştirilen bir husus söz konusu. Burada işte '200 kişinin, 700 kişinin PKK üyesi olduğu için tahliye edildiği' gibi bir haber, bu şekilde yansıtılması bir takım yanlış anlamalara sebebiyet veriyor."



TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Tunç, sürecin Türkiye için hayati öneme sahip bir konu olduğunu söyledi.

Tunç, PKK'nın kendini feshetmesi ve silahları yakmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili süreç takip ediliyor. Devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içerisinde bu süreç takip ediliyor. TBMM'de de bu konuda bir komisyon kurulması çalışmaları da başladı ve gerekli görüşmeler, partiler arası diyaloglar da devam ediyor. Bu süreç içerisinde hepimizin temennisi çocuklarımızın, milletimizin geleceğe güvenle bakması ve terörden arınmış, huzurlu bir Türkiye'ye kavuşmak" dedi.



"Şehit ailelerini incitecek, milleti rahatsız edecek hiçbir adımın atılmadığını" söyleyen Tunç, sürecin şeffaf yürütüldüğünü aktardı.



DEM Parti ile Adalet Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsatan Tunç, dile getirilen hususları değerlendirdiklerini ifade etti.



Bakan Tunç, "Özellikle yargı uygulamaları, idare ve gözlem kurullarının kararlarıyla ilgili birtakım talepler gelmişti. Özellikle uygulamadan kaynaklanan problemler varsa bunların da süreç içerisinde giderilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili talepler oldu. Bunlarla ilgili yapılabilecekler zaten mevzuatımız çerçevesinde yapılabiliyor ve bu noktadaki süreci hep beraber takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



MURAT ÇALIK'IN DURUMU

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in "Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiği" iddiası sorulan Tunç, "Adli Tıp Kurumunun bu şekilde bir tahrifat yapması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir konuşma külliyen yalan. Bazı kişiler maalesef 'yalancılık hastalığına tutulmuş' diyebiliriz. Bunun tıptaki karşılığını da onlar biliyor" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Çalık'ın tedavisinin İzmir Şehir Hastanesinde sürdüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:



"Serbest bırakılmasıyla ilgili talepler çerçevesinde de özellikle Adli Tıp Kurumuna şehir hastanesinin raporları intikal ettirildi. Kendisi de Adli Tıp tarafından muayene edildi. Tüm hastane belgeleri, hastane raporları değerlendirilerek Adli Tıp birtakım tetkiklerin yapılmasına karar verdi ve bu tetkiklerle ilgili olarak da şu anda İzmir Şehir Hastanesinde yatışı devam ediyor. Bu tetkik ve tedavilerin ardından Adli Tıp yeniden bir rapor düzenleyecek ve bu rapor çerçevesi içerisinde Adli Tıp'ın kararı doğrultusunda da yargı makamları gerekli kararları vereceklerdir."



MİNGUZZİ CİNAYETİ: YENİ BİR YARGI PAKETİ ARZ EDECEĞİZ



Bakan Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili soruşturmada gelinen son aşamanın sorulması üzerine, olay ilişkin yaşları 18'den küçük 4 şüphelinin İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının devam ettiğini belirtti.



Minguzzi ailesinin tehdit edilmesi ve mezarların tahrip edilmesiyle ilgili olanlar hakkında da yargı mercilerince hüküm verildiğini ve çeşitli sürelerde hapis cezası aldıklarını anımsatan Tunç, Minguzzi ailesinin ceza adaleti sistemine ilişkin birtakım önerilerinin olduğunu dile getirdi.



Ceza adaleti sistemine ilişkin caydırıcılık konusunda düzenlemeler yapıldığına işaret eden Tunç, şöyle devam etti:



"Bu önerilerle İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Turgut Hanımefendi de yakından ilgilendi. Onlarla beraber de bir çalışmamız oldu. Burada özellikle çocuk yaşta, gerek suç mağduru olabilir, gerekse suça sürüklenen çocuk olabilir, bu noktada çocukların ceza adaleti sistemi bakımından hem caydırıcılık bakımından hem de suç mağduru çocukların özellikle suça maruz kaldıklarında, bu maruz bırakanların etkin bir soruşturmaya tabi tutulması bakımından soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında yapılabileceklerle ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Ceza Kanunumuza göre 12 yaşın altında ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası adli tıp raporuyla beraber sorumluluk oluyor ve cezada indirim söz konusu oluyor. 15-18 yaş arası yine rapor ve cezada belli bir indirim var. Bunların hepsi tabii ki yeniden değerlendirilebilecek konular."



AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ: HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILACAKLAR

Bakan Tunç, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin soru üzerine, kadına şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu, daha önce bu konuda yasal düzenlemeler yapıldığını vurguladı.

Tokyaz cinayetine ilişkin soruşturmaya dair bilgi veren Tunç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



"Tabii soruşturmaların etkin bir şekilde yapılması önemli. Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili olarak 7 kişi, şu anda tutuklu, bir kişi firari. Kasten öldürme suçundan tutuklandılar. Orada soruşturma devam ediyor ve etkin bir şekilde devam edecek. Bu cinayetin sorumluları yargımız tarafından hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar. Tabii öncesinde Diyarbakır'da işlenen bir cinayetle ilgili de bu şahıs şüpheliydi ve onunla ilgili de dava süreci devam ediyor. Orada da bir tutuklama kararı verilmiş durumda. Hem Diyarbakır soruşturması, hem İstanbul'daki olay sonrası soruşturma, Diyarbakır'daki davaya dönüştü, iddianame düzenlendi. Orada dava devam ediyor. İstanbul'daki de yakın zamanda soruşturma tamamlandığında dava sürecini hep beraber takip edeceğiz arkadaşlar."