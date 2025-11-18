Bakan Tunç'tan, Bahçeli'nin İmralı çıkışıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim." açıklamasını değerlendirdi.

“İMRALI'YA ZİYARET KONUSUNDA TAKDİR YETKİSİ KOMİSYONA AİTTİR”

Bakan Tunç, şu sözlerle TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu işaret etti:

“Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya meclis komisyonunun ziyareti konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir. Hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz.”

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

Adalet Bakanı Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili ise "Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde. Bu noktada dairenin vereceği karar bekleniyor." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce yaptığı bir açıklamada da Demirtaş'ın tutukluluk durumuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki kararın kesinleştiğini, şimdi yerel mahkemenin vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söylemişti.

DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.

Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

AİHM: TUTUKLANMASI HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan dosyaya ilişkin yeni bir karar alınmıştı. AİHM 2'nci Dairesi, ilk olarak 8 Temmuz günü Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.

7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

BAKANLIĞIN İTİRAZINA RET

Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti. Büyük Daire, itirazı reddetmişti. Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yapmıştı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası, Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yaptı. Peki süreç nasıl ilerleyecek?

İlk olarak AİHM'in kararının Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi gerekiyor.

Demirtaş hakkındaki dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin önünde. Henüz derdest durumda; yani inceleme yapılmadı.

AİHM kararının ulaşmasının ardından karar tercüme edilecek. Ardından da ceza dairesi, kararını verecek.

Bu süreç için bir zaman sınırlaması bulunmuyor.