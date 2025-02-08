Bakan Tunç'tan Bolu'daki otel yangını açıklaması: Yeni gözaltılar, tutuklamalar olabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yangınla ilgili daha ihtisas sahibi, özellikle yerelle bağlantısı olmayan, tarafsız, teknik ve detaylı inceleme yapılabilecek yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verilmesi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 8 kişilik heyet oluşturulduğunu, raporlama sürecinin devam ettiğini söyledi.



Bu konu üzerinden politika yapılmaması gerektiğini dile getiren Tunç, "Burada gerçek neyse ortaya çıksın. Biz diyoruz ki, 'Bunun ucu nereye dokunursa dokunsun.'. Ama onlar şunu diyor, 'Bunun ucu bizim arkadaşlarımıza dokunmasın.'. Aradaki fark bu. Onlar 'Belediye başkanı, belediye burada sorumlu değildir.' diyorlar. Bilirkişi raporu hazırlanmamış, savcılık henüz daha soruşturmayı devam ettirirken 'Şu kusurludur ya da bu kusursuzdur.' diyebilir misiniz? Diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Tunç, sürece ilişkin, "Burada gelecek olan bilirkişi raporuna göre savcılık makamı elbette ki yeni gözaltılar yapabilir, tutuklama kararları verebilir. Bir yandan hukuk davası bakımından da şirket yetkililerinin mal varlığına ilişkin tedbirler de konuldu." dedi.

İMAMOĞLU'NA YÖNELİK DAVALAR



"İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik davaların siyasi davalar olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık Tunç, "Adalet Bakanı olarak benim devam eden soruşturma ve davalarla ilgili, 'Bu dava siyasi davadır ya da bu dava siyasi dava değildir.' şeklinde bir yorum yapmam doğru olmaz. Ama her şey kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor. Yani sizin 'Siyasi dava' ya da 'Siyasi dava değildir' demenizin bir anlamı yargı karşısında yok." değerlendirmesini yaptı.



Tunç, İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözlerine yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili de şunları söyledi:



"İstanbul Başsavcımızla ilgili ifadeleri yargı, 'Hakaret mi, değil mi, yargıya müdahale mi, değil mi' değerlendirecek. Şimdi burada siz bir Cumhuriyet Başsavcısına, 'Zihni çürümüş, çürük zihinli.' dediğiniz zaman bunun hakaret olup olmadığını, suç teşkil edip etmediğini yargı takdir edecektir. Sürekli yargıya yönelik hakaret içeren sözler söyleyerek gündemde kalma gibi bir durum söz konusu. Burada 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu taşımak gerekir. Bir Cumhuriyet Başsavcısı'na, 'Çürük zihinli' dediğiniz zaman burada yargı ne yapacak? Susacak mı? Bir soruşturmayla karşı karşıya kalındığında da bu sefer, 'Bana yargı tacizi'."



İmamoğlu'nun ifade verdikten sonra İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamaya değinen Tunç, "Yargı soruşturma açmışsa gider ifadenizi verirsiniz. O ifadeyi adalet binasının önünde bir şova dönüştürürseniz... Aslında kendisi yargı tacizinde bulunuyor. Herkes hukuka saygı duyacak, söylediğine dikkat edecek." dedi.

