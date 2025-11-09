Çocukları suça karıştırana 30 yıl hapis

ÇOCUĞA SUÇ İŞLETENE CEZA ARTACAK

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemelerin 11. Yargı Paketi'nde olacağına işaret eden Tunç, "Çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili cezaların arttırılması söz konusu." diye konuştu.

Teklifle birlikte örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacağına işaret eden Tunç, "Böylelikle suçla daha etkin mücadele edilmesi ve toplumsal huzur ve sükûnun sağlanması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

“ÇOCUĞU ARAÇ OLARAK KULLANANA 30 YIL CEZA OLABİLECEK”

Tunç, düzenlemelerin ayrıntılarını paylaştı:

"Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis iken 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak. Örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 4 yıl hapis iken 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmektedir.

Yine örgütün silahlı olması halinde cezada dörtte birinden yarısına kadar yapılan artırım, sadece yarısı oranında olacak şekilde düzenlenmektedir. Buna göre silahlı bir örgütü yöneten kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilirken teklife göre 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.

Diğer yandan, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde, örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı kabul edilmektedir.

Örneğin örgüt faaliyeti çerçevesi çocuğa bir yeri silahla taratan, birini tehdit ettiren ya da yaralattıran örgüt yöneticisine yöneticilik suçundan dolayı verilecek ceza yarısından bir katına artırılabilecektir.

Buna göre 7 yıl 6 ay olacak alt sınırdaki hapis cezası 1/2 oranında artırılırsa 11 yıl 3 ay; 15 yıl olacak üst sınırdaki hapis cezası bir kat artırılırsa 30 yıl olabilecektir."

ÖZGÜR ÖZEL'İN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Bakan Tunç, "Özellikle kamuoyunu bu davalar bakımından etkilemeye çalışan bir siyaset izleniyor. Bu doğru değil." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Süreç içinde düzenleme olacak mı?" sorusuna ilişkin, "Komisyon raporu çerçevesinde Meclis adım atacaktır." dedi.