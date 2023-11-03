Bakan Tunç'tan "Polat çifti, yargıda rüşvet iddiaları ve özel af" açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz, Hürriyet gazetesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma hakkında MASAK raporu olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı." dedi.



"Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu." ifadelerini kullanan Tunç, soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiğinin belli olacağını kaydetti.

