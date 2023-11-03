Bakan Tunç'tan "Polat çifti, yargıda rüşvet iddiaları ve özel af" açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz, Hürriyet gazetesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma hakkında MASAK raporu olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı." dedi.
"Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu." ifadelerini kullanan Tunç, soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiğinin belli olacağını kaydetti.
YARGIDAKİ RÜŞVET İDDİALARI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın, yargılamalar ve soruşturmalarda usulsüzlük iddiaları üzerine kaleme aldığı mektuba ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) incelemesi sürüyor.
Üç müfettişin Anadolu Adliyesi'nde ihbar mektubunda ismi geçenlerle ve verdikleri kararlarla ilgili soruşturmaya başladığının altını çizen Bakan Tunç, "Bahsedilen iddiaların doğru olup olmadığını bu raporda göreceğiz. Soruşturmayı da HSK’nın ilgili dairesi yapacak. Bu iddiaların doğruluğu ortaya çıkarsa; HSK gerekli işlemleri yapar." dedi.
Yargının bu tür iddialara en uzak kurum olması gerektiğinin altını çizen Adalet Bakanı, "En küçük iddia araştırılmalı ve üstüne de gidilmeli. 24 bin hâkim-savcı ve baktıkları milyonlarca dosya var. Bu durum evlerine dosya götürüp gece gündüz dürüstçe çalışan hâkim ve savcıyı töhmet altında bırakacak bir kampanyaya dönüştürülmemeli." diye konuştu.
Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu da ifade eden Tunç, HSK'nın her iddiayı incelediğini kaydetti.
Tunç, şöyle devam etti:
"Son günlerde ‘yargıda çürümüşlük var, MİT raporu var, durum felaket’ diye yargıyı yıpratmaya ve adalete güveni sarsmaya yönelik birtakım tutumlar var. Yargı çetelerin, uyuşturucu suçlularının ve yanlış yapanların üzerine kararlılıkla gidiyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geciken adalet, adalet değildir."
100. YIL AFFI
Bakan Tunç, Cumhuriyet’in 100. yılı için cezaevlerindekilere özel af çıkarılacağı yönündeki iddiaları, “100. yıl affı diye bir şey yok.” sözleriyle cevapladı.
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