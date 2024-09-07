Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama: Yargı en doğru kararı verir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

DİLAN VE ENGİN POLAT'A TAHLİYE

"Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın. Dışarıdan dosyadaki delilleri bizim değerlendirmemiz söz konusu olamaz. Görülmekte olan bir davada yargı eninde sonunda en doğru kararı verir. Yargı mensuplarımıza güvenelim."

YARGIYA "PARMAK SALLAMA" POLEMİĞİ

"Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu hep ifade ediyorum. Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak yargılama yapanlara yönelik sözler sarf ederseniz tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Bunun bir yaptırımı var. Görülmekte olan davalarla ilgili olarak sorumluluk makamında olan kişilerin daha sorumlu davranması lazım. Burada sayın Özgür Özel'in kendi belediye başkanının, yargıya yönelik parmak sallamasına 'Onun yanındayız' demesi bir talihsizlik. Bunlar eski Türkiye manzaralarıdır. Buradan bir siyasi kazanç sağlamaya çalışanların boşuna bir beklenti içinde olduğunu söylemek istiyoruz. Milletin yargısını yıpratmayalım. Yargımızın yıpratılmasına da müsade edemeyiz."

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİN TÖRENİ

"Kanunen yapılan yemin bellidir. Yürürlükten kaldırılan yeminin edilmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru olmadığını ifade etti.

Ordumuzun yıpratılmaması gerekiyor. Ordumuz peygamber ocağı. Orduyu yıpratacak askeri rencide edecek davranışların yapılmaması lazım. Siz kanunda belli olan yemini yaptıktan sonra tekrar yürürlükten kalkan yemini farklı bir gösteri halinde yaparsanız bunun askeri disiplin açısından bir sorun olduğunu ben söylemiştim elbette bunun arka planının soruşturulması gerektiğini söyledik. Gerekli incelemeler yapılacak."