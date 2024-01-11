Bakan Tunç'tan iyi hal indirimi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadın cinayetlerinde iyi hal indirimini ortadan kaldıracak düzenlemelerin hayata geçtiğini vurgulayarak "Kadınların adli süreçlerde bir başına çaresiz yapayalnız kalmasına gönlümüz razı olmaz." dedi.

Bakan Tunç'tan iyi hal indirimi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Tunç, iyi hal indirimini ortadan kaldıracak bir düzenleme yaptıklarını dile getirerek "Failin salt indirim almak için gerçekleştirdiği kılık kıyafet indirimi sayılmaması düzenlemesini hayata geçirdik." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Adalet Bakanlığı olarak kadına verdikleri önemi anlatan Tunç, "Kadına verdiğimiz önemin ve değerin bir diğer göstergesi de kadınların yargıda ve adalet sistemlerinde etkin bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Hakim ve savcılarımızın şu anda yüzde 40 oranında kadınlardan oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.

Toplam 3647 hakim ve savcı adayı olduğunu kaydeden Tunç, "1690'ı kadın aday." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...