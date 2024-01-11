Bakan Tunç'tan iyi hal indirimi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu.



Bakan Tunç, iyi hal indirimini ortadan kaldıracak bir düzenleme yaptıklarını dile getirerek "Failin salt indirim almak için gerçekleştirdiği kılık kıyafet indirimi sayılmaması düzenlemesini hayata geçirdik." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Adalet Bakanlığı olarak kadına verdikleri önemi anlatan Tunç, "Kadına verdiğimiz önemin ve değerin bir diğer göstergesi de kadınların yargıda ve adalet sistemlerinde etkin bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Hakim ve savcılarımızın şu anda yüzde 40 oranında kadınlardan oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.

Toplam 3647 hakim ve savcı adayı olduğunu kaydeden Tunç, "1690'ı kadın aday." dedi.