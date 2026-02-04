Muğla’nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerine ilişkin açıklama yaptı.



Muğla’nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının katledilmesinin, vicdanlarda yara açtığını belirten Tunç, “Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez.” dedi.

Bakan Tunç, şahsın tutuklandığını açıklayarak, "Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur. Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında devletimiz vardır, adalet vardır" ifadelerini kullandı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ KADIN SOKAK ORTASINDA KATLEDİLDİ



Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde dün, bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, hareketsiz yatan kadının Özlem A. (38) olduğu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili, boşanma aşamasındaki eşi N.A. dün gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.