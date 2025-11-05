Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması
05.11.2025 12:10
Son Güncelleme: 05.11.2025 12:43
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki kararın kesinleştiğini, şimdi yerel mahkemenin vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.
Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." dedi.
DEVLET BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı.
Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." demişti.
DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU
HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.
Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne'de tutuklu bulunuyor.
AİHM: TUTUKLANMASI HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan dosyaya ilişkin dün yeni bir karar alınmıştı. AİHM 2'nci Dairesi, ilk olarak 8 Temmuz günü Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.
7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.
BAKANLIĞIN İTİRAZINA RET
Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti. Büyük Daire, itirazı reddetmişti. Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yapmıştı.