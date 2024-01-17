Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilk yorum

İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası dün belli oldu.

Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Tepkilere neden olan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri... Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu." dedi.

Şikayetten vazgeçilmesinin ardından kamu davasının devam ettiğini hatırlatan Tunç, "Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.