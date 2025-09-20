Bakan Tunç'tan Terörsüz Türkiye açıklaması

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve partililerin katıldığı toplantının açılışını AK Parti İl Başkanı Ali Çetin yaptı.



Recep Tayyip Erdoğan'la beraber 'Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin huzurlu bir ülke olabilmesinin terörsüz bir Türkiye hedefiyle mümkün olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasını inşallah sona erdirmek istiyoruz. Bu konuda çok mücadeleler verdik. Çok acılar çekti bu millet. 23 yıldan bu yana da terörsüz Türkiye'nin zeminini hazırladık" diye konuştu.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ADIM ADIM GELDİK"



Teröre mazeret teşkil etmeye ve zemin hazırlamaya çalışılan bütün unsurları 23 yılda ortadan kaldırdıklarını anlatan Tunç, "Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmasının mücadelesini verdik. Güvenlik güçlerimiz terörle çetin bir mücadele yaptılar ve terörsüz Türkiye hedefine adım adım geldik. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı 'İç cepheyi güçlendirelim' vurgusundan sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı çağrı ve İmralı'dan terör örgütünün feshiyle ilgili açıklamalar ve terör örgütünün feshi ve silahları yakmasıyla beraber yeni bir süreç başladı. Ve bu sürecin kalıcı olmasıyla ilgili olarak da Meclisimizde bir komisyon kuruldu. Milletvekillerimiz bu konuları konuşuyorlar, tartışılıyorlar. Yapılması gerekenleri kararlaştırıyorlar ve adımlarımızı da Meclis'in iradesi doğrultusunda ve bu milletin menfaatleri doğrultusunda atmaya devam ederiz. Milletimiz ne isterse onu yaparız. Milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmayız. Bugüne kadar atmadık. Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir tutum içerisinde olmayız. Tüm hedefimiz, o şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Türkiye'yi terörden tamamen arındırmaktır. Bu sürecin bütün hedefi budur" dedi.



SABOTAJ UYARISI



Tam bir koordinasyon içerisinde devlet kurumları, bakanlıkları, herkesin üzerine düşen görevi tam bir şekilde yaparak, o koordinasyonu sağlayarak bu başarının sağlanabileceğini de ifade eden Tunç, şöyle devam etti: "Bu koalisyon dönemlerinde her partinin başka bir tarafa çekildiği zamanlarda başarılabilecek bir durum değildir. Bugün Türkiye bu fırsatı yakalamıştır. Ve inşallah bu fırsatı heba etmemek gerekir. Bu fırsatı yakalamasın diye pusuda bekleyenler var. Türkiye'nin düşmanları çok. Türkiye'nin üzerinde planları olanlar var. Onlar terörün devam etmesini ister. Onlar 41 yılda kaybettiğimizin üzerine yine kayıplar ister. O nedenle millet etnik kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız birlik beraberliğini kuvvetlendirerek, sabotajlara hiç fırsat vermeden, çünkü bu süreçten nemalanmak isteyenler bu süreci sabote etmek isteyenler, kafa karıştırmak isteyenler olacaktır. Ve onlara karşı da uyanık olarak, biz doğru bildiğimiz yoldan inşallah devam edeceğiz diyorum. Terörsüz bir Türkiye'yle inşallah Türkiye vizyonunu inşa edeceğiz."