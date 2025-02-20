Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Bir gözaltı kararı olmadı, ifadeye çağrıldılar

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) soruşturmasına yöneltilen eleştirilere yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın iki yöneticisi hakkında gözaltı kararı olmadığını, ifadeye çağrıldıklarını belirtti.

Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Bir gözaltı kararı olmadı, ifadeye çağrıldılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmasına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

TGRT Haber yayınına konuk olan Bakan Tunç,TÜSİAD'ın iki yöneticisi hakkında gözaltı kararı olmadığını, ifadeye çağrıldıklarını belirtti.

Tunç, TÜSİAD'dan gelen açıklamaların, yargıyı müdahale algısı oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Bir gözaltı kararı olmadı, ifadeye çağrıldılar. Soruşturma dün başlamadı yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasında sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk gelmiş oldu. TÜSİAD bir iş adamları derneği bu konuda sivil toplum kuruluşları özgürce görüşlerini ifade edebilirler. Bunu ifade ederken devam eden soruşturmaları etkilemeye yönelik birtakım örnekler verirseniz, sıralamalar yaparsanız o zaman orada yargıya müdahale olarak algınabilecek hususlar olur.

TÜSİAD’ın iki başkanına yurt dışına çıkış yasağı: Orhan Turan ve Ömer Aras ifadelerinde neler söyledi?

TÜSİAD’ın iki başkanına yurt dışına çıkış yasağı: Orhan Turan ve Ömer Aras ifadelerinde neler söyledi?

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'Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerine kayyum tayin ediliyor.' diyor. Seçilmiş belediye başkanlarının durup dururken görevden alınıp yerlerine geçici görevlendirme yapılması burada şu ayrımı yapmak lazım bir kısım belediye başkanları terör ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden el çektiriliyor."

BAŞKANLARINA YURT DIŞI YASAĞI

TÜSİAD'a yönelik başlatılan yargıyı etkileme soruşturmasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras dün ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılmıştı.

İki başkan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

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