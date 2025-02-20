Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Bir gözaltı kararı olmadı, ifadeye çağrıldılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD soruşturmasına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

TGRT Haber yayınına konuk olan Bakan Tunç,TÜSİAD'ın iki yöneticisi hakkında gözaltı kararı olmadığını, ifadeye çağrıldıklarını belirtti.

Tunç, TÜSİAD'dan gelen açıklamaların, yargıyı müdahale algısı oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Bir gözaltı kararı olmadı, ifadeye çağrıldılar. Soruşturma dün başlamadı yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasında sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk gelmiş oldu. TÜSİAD bir iş adamları derneği bu konuda sivil toplum kuruluşları özgürce görüşlerini ifade edebilirler. Bunu ifade ederken devam eden soruşturmaları etkilemeye yönelik birtakım örnekler verirseniz, sıralamalar yaparsanız o zaman orada yargıya müdahale olarak algınabilecek hususlar olur.