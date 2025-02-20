Bakan Tunç'tan TÜSİAD açıklaması: Gözaltı olmadı, ifadeye çağrıldılar

"Bir gözaltı kararı olmadı, ifadeye çağrıldılar. Soruşturma dün başlamadı yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasında sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk gelmiş oldu. TÜSİAD bir iş adamları derneği bu konuda sivil toplum kuruluşları özgürce görüşlerini ifade edebilirler. Bunu ifade ederken devam eden soruşturmaları etkilemeye yönelik birtakım örnekler verirseniz, sıralamalar yaparsanız o zaman orada yargıya müdahale olarak algınabilecek hususlar olur.

'Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerine kayyum tayin ediliyor.' diyor. Seçilmiş belediye başkanlarının durup dururken görevden alınıp yerlerine geçici görevlendirme yapılması burada şu ayrımı yapmak lazım bir kısım belediye başkanları terör ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden el çektiriliyor."



TÜSİAD BAŞKANLARINA ADLİ KONTROL

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'a 13 Şubat'ta yaptıkları konuşmalarda; "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İki isimden biri iş yerinden, biri de evinden polis eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.



Turan ve Aras ardından da savcıya ve hakime ifade verdi. Savcı, TÜSİAD'ın iki başkanı hakkında adli kontrol talep etti ve mahkemeye sevk etti.



Mahkeme kararında iki ismin içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmadıkları konularda beyanda bulunduklarını belirtti.

Kararda, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediklerine ilişkin somut deliller olduğu vurgulandı ve ardından da yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Orhan Turan ve Ömer Aras adli kontrol ile serbest bırakıldı.