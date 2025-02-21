Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin açıklama: “Hukuk güvenliği yok” demek insafsızlık

Kulu Adalet Sarayı açılışında konuşan Bakan Tunç, “Bugün Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin hakim olmadığı yönünde kara propaganda yapmaya çalışanlar, 27 Nisan bildirisine karşı ne söylediler? Bu ülkede iktidar partisine karşı kapatma davası açıldığında sesleri çıktı mı? Gezi olaylarıyla bu ülkeyi kaos ortamına sürüklemeye çalışanlar, o terör paçavralarını, kültür merkezinin o Taksim'de binalara asanlara karşı o sivil toplum kuruluşları, bir çift laf söyleyebildiler mi? 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ne söyleyebildiler?” dedi.



Hakaret soruşturmaları nedeniyle, Türkiye’de hukuk güvenliği olmadığı yönünde yapılan açıklamalar olduğunu söylemenin insafsızlık olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Çıkıp kürsülere, 'Türkiye'de hukuk güvenliği yok ey yabancı yatırımcı, buraya gelmeyin.' demek, bir iş adamları derneğinin sözü olabilir mi? Bu ülkede 2002'de 36 milyar dolar ihracat hukuk güvenliği, yatırım ortamının iyileştirilmesi, fabrikaların organize sanayi bölgelerini doldurması, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi ve üretimin artması sayesinde 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselmiştir. Bunu en iyi şekilde kim bilir, TÜSİAD bilir, sanayiciler bilir, üreticiler bilir.” diye konuştu.



“O ortam sağlanmasa, hukuk güvenliği sağlanmasa bu olabilir miydi?” diye soran Bakan Tunç, şöyle devam etti:



“Bakınız 80 yıl boyunca 2002 yılına kadar ülkemize gelen yabancı sermaye tutarı 15 milyar dolar. Sadece geçen yıl 11,3 milyar dolar. Bir yılda neredeyse 15 milyar dolara yakın bir rakam. 22 yıl boyunca bu ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye tutarı, 273 milyar dolara ulaştı şu anda. 15 milyar dolar nerede, 273 milyar dolar nerede? Hukuk güvenliği olmasa doğrudan yabancı sermaye, yabancı yatırımcı ülkeye güvenmese 15 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselir miydi?”