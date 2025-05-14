Bakan Tunç'tan umut hakkı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tutuklu ve silah bırakan teröristlerle ilgili yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin konuşan Bakan Tunç, "DEM Parti, bu süreçte Adalet Bakanlığımızı da ziyaret etti. Birtakım görüş ve önerilerde bulunmuşlardı. Görüş alışverişinde bulunmuştuk. Burada özellikle bizim daha önceden de devam eden çalışmalarımız var." dedi.

DEM Parti'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için umut hakkı konusunu gündeme getirdiğinin anımsatılması üzerine Tunç, "Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok. Bizim görüşmemizde o konu gündeme getirilmedi." diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin Yargı Reformu Stratejisi kapsamında atılan adımları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Yargı Reformu Strateji'ni kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda yaptığımız birtakım hazırlıklar oldu. Özellikle gündeme getirilen hasta, hükümlü ve tutukluların durumu. Cezaevlerinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek şekilde hasta olan hükümlü ve tutuklular var. Hasta hükümlü ve tutukluların orada özellikle rehabilitasyon tipi cezaevlerinde bunların hem tedavileri yapılıyor hem infaz süreci var. Bunların özellikle 5 yılın altında işlenen suçlar bakımından bu uygulanabiliyor. Bu konuda değerlendirme elbette ki Meclisimizde; milletvekillerimiz bu süreyi artırabilir ve uygulanabilirliğini daha da genişletebilir."

3 yılın altında ceza almış doğum yapan kadınlara konutta infaz imkanı olduğunu söyleyen Tunç, "Bu süre çocuk okula başlayıncaya kadar uzatılabilir. Yine belli yaşın üstünde, 70 yaşın üstündeki hükümlerle ilgili Ceza İnfaz Kanunumuzda konutta infaz imkanı var." dedi.

