Bakan Tunç'tan yargı çevreleri belirlenen mahkemelere ilişkin değerlendirme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete’de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Tunç, “Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Bakan Tunç'tan yargı çevreleri belirlenen mahkemelere ilişkin değerlendirme

Yeni faaliyete başlayan ve yargı çevreleri belirlenen mahkemelere ilişkin HSK kararı ’de yayımlandı.

Karar ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, “Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullanırken, yeni faaliyete başlayan Denizli Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi Denizli, Muğla ve Uşak; Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale olarak belirlendiğini açıkladı.

Değişen yargı çevreleri hakkında bilgi veren Bakan Tunç, “Yeni Kurduğumuz Muğla Seydikemer adliye teşkilatı yargı çevresi, Fethiye yargı alanından çıkartılmış, Seydikemer mahkemelerinin yargı çevresi Seydikemer ilçesi mülki sınırları olarak belirlenmiştir. Ağır Ceza Mahkemeleri yönünden Seydikemer Adliyesi, Fethiye Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edilmiştir. Yeni kurduğumuz Ağır Ceza Mahkemeleri, İnfaz Hakimlikleri, İş Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Kadastro Mahkemelerinin yargı çevreleri de aldığımız karar doğrultusunda belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

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