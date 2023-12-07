Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması: 1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları devam eden yargı reformu paketine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Kamuoyunda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak bir düzenlemenin yapılması konusunda bir beklenti olduğunu söyleyen Tunç, "Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım. 2 yılın altında bir cezaya hüküm giyen birisi koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor." dedi.



Bu durumun cezasızlık algısına neden olduğunu belirten Tunç, "Denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl değil de bir oran getirerek beşte bir olabilir, bu tabii ki milletvekillerimizin takdirindedir. Yani 1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Tunç şöyle devam etti:

"Bu bizim katıldığımız toplantılarda dile getirildi. 2 yıl ceza alan bir kişinin özellikle koşullu salıvermesi 1 yıl. Bunun beşte biri denetimli serbestlik olduğunda da en az 9-9,5 ay gibi cezaevinde kalması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için önemli. Yasalaştığında toplumda cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma durumu söz konusu olacak."

"AVRUPA OLAYI SİYASİLEŞTİRİYOR"



Bakan Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Osman Kavala'yı ziyaretine de değindi. Kavala'nın Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ve cezanın Yargıtay tarafından onaylandığını hatırlatan Kavala, "AİHM'nin tavrı belli. Orada nasıl siyasi süreç ilerlediğini görüyoruz. Avrupa, yargı boyutu dışında tartışıyor." dedi.

"Gezi olaylarında bir kalkışma hareketi söz konusuydu." ifadesini kullanan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak bakanlar komitesinde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bağımsız Türk yargısının kararına saygı duyulmasını, olayın siyasileştirilmemesi gerektiğini belirtiyoruz." diye konuştu.



