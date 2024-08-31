Bakan Tunç'tan "İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı" iddiasına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamaların gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlı olduğunu açıkladı.

Bakan Tunç'tan "İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı" iddiasına yanıt

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlıdır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasını sürdüren Bakan Tunç, şunları kaydetti: 

"Bahse konu şahıslardan Z.B.’nin sabıkası olmayıp, vatandaşlık kazandıktan sonra 2024 yılında Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer almıştır. Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığının personeli de değildir. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Gaziantep'te gürültü nedeniyle öldürülen çocuğun son görüntüsü

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyadan Atatürk'e hakeret eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medyadan Atatürk'e hakeret eden şahıs gözaltına alındı

Saman yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Saman yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

6 ilde aranan dolandırıcı yakayı ele verdi

6 ilde aranan dolandırıcı yakayı ele verdi

Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 4 ölü

Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 4 ölü

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...