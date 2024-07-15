Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy için düzenlenen anma törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkabir Uraloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türksat'ta şehit düşen Ahmet Özsoy için mezarı başında yapılan anma törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy için düzenlenen anma törenine katıldı

Bağlum Mezarlığı'ndaki anma töreninde Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da yer aldı.

Uraloğlu, Şehit Ahmet Özsoy'un eşi ve oğullarıyla bir araya geldi, sabır dileklerini iletti.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin en önemli hedeflerinden birisinin Türksat olduğunu ve kurumun bütün çalışanlarının o gece vatan ve millet şuuruyla hareket ettiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türksat'ta şehit düşen Ali Karslı ve Ahmet Özsoy kardeşlerimiz hain darbe girişimcilerini oyalayarak, yayın yapmalarını engelledi. Onların bu direnişi sayesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimizi meydanlara davet etti. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Hiç kimse bundan sonra böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir."

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