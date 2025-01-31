Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



"16 yaş altına sosyal medya engeli gelir mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Uraloğlu," Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz" dedi.

"2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var" diyen Uraloğlu, "Oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz" diye konuştu.

ROBLOX VE DİSCORD AÇILACAK MI?



Roblox ve Discord'un açılacağı sinyalini de veren Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:



"Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa, 'Zararlarını çıkarsınlar, faydalılarıyla biz devam edebiliriz' diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor, eğer o anlamda doğru yere gelirsek, onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek" dedi.



