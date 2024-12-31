Bakan Uraloğlu: 2025 ulaşım sektöründe daha büyük hedefler koyduğumuz bir yıl olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensupları olarak milletimizin geleceğine ışık tutacak büyük projeleri hayata geçirdik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, yılın ilk ayında; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini hizmete açtıklarını anımsatarak “Şubat ayında; ülkemizin en eski demiryolu hatlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme arasında; âtıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattımızı modernize ederek Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem hattını hizmete sunduk.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu ayrıca mart ayında; Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hatları, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de açtıklarını belirtti.

TÜRKSAT 6A KALICI YÖRÜNGESİNE ULAŞTI

9 Temmuz’da Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı da başarıyla uzaya fırlattıklarını ve 3 gün önce kalıcı yörüngesine ulaştırdıklarını belirterek “10 Ağustos’ta Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı açarak iç hat uçuş nokta sayımızı 58’e çıkardık. Dış hatlarda 131 ülkede 349 noktaya ulaştık. Ekim ayında Aydın-Denizli Otoyolu’nun son etabını da hizmete alarak otoyolumuzun tamamını hizmete sunmuş olduk.” diye konuştu.

2024 YILINDA 357 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPILDI

2024 yılı içerisinde toplam; 357 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son 22 yılda 23 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 730 kilometreye yükselttik. 860 kilometrelik yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdik ve BSK kaplamalı 434 kilometrelik yolu yeniledik. Böylece toplam BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu 31 bin 727 kilometreye ulaştırdık. 36 kilometre uzunluğunda 17 adet tünel açarak toplam tünel uzunluğumuzu 789,4 kilometreye yükselttik. 23,5 kilometre uzunluğunda 146 adet köprü inşa ederek toplam köprü uzunluğumuzu da 797,4 kilometreye çıkardık. 34 adet tarihi köprü restore ettik.”

BOLU DAĞI TÜNELİ’NDEKİ ÇALIŞMALAR 38 GÜNDE TAMAMLANDI

2024 yılındaki en önemli gündemlerden birinin de Bolu Dağı Tüneli'ni 38 gün gibi kısa bir sürede başarıyla 67 metre uzatmaları olduğunu belirterek “Bildiğiniz üzere Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açmıştık. Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılmasına da 31 Temmuz 2024 tarihinde başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 38 günde hızlıca tamamladık. Türkiye'de ulaşımın can damarlarından olan Ankara-İstanbul geçişi artık çok daha hızlı ve güvenli. İnşallah Bolu Dağı Tünelindeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız.” dedi.

KARAYOLLARI KARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da Karayolları Genel Müdürlüğünün, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğini ve yollarda trafik güvenliğini sağlayacağını belirten Uraloğlu, “Soğukların kendini iyice hissettirdiği ve kar yağışlarının yaklaştığı bu günlerde, kış programımıza da hazırız. Planımıza göre; yurt genelindeki toplam 68 bin 550 kilometrelik karayolu ağımız üzerinde, 452 karla mücadele merkezimizde, 12 bin 634 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 283 personelimizle hizmet vereceğiz.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere; 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisini merkezlerde depoladıklarını da dile getirerek açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bunun yanında, karayollarımızdaki tipi ve esintilere karşı 926 kilometre kar siperi yaptık. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediyoruz. Ayrıca yine ekiplerimiz yılbaşı dahi olsa görevlerinin başında bulunmaya devam edecek ve yol kenarında bekleyen karla mücadele araçlarımız gerekli görüldüğü anda yollara müdahale edecektir. İstanbul-Ankara bağlantısını sağlayan Anadolu Otoyolu üzerindeki kritik noktalar olan Bolu Dağı Tüneli ve Cankurtaran Geçiti’nde de trafiğin aksamaması içinde ekiplerimiz her an teyakkuz halindedir.”

2025 YILINDA BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 30 BİN KİLOMETREYİ AŞACAK

Projelerdeki başarılarda birlik ve beraberlik ruhundan güç alıp birlikte yol aldıklarını kaydeden Uraloğlu, “Şimdi daha çok çalışacağız. Bölünmüş yol ağımızı 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını 2025 yılı sonunda hizmete alacağız. Gazipaşa Yat Limanı’nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı’nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkânını kazandıracaklarını da kaydederek “Avrupa’da ilk kez uygulanacak; “Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları” uygulamasını da 17 Nisan’da hizmete alacağız.” dedi.

-“2025 ULAŞIM SEKTÖRÜ İÇİN DAHA BÜYÜK HEDEFLER KOYDUĞUMUZ BİR YIL”

2024 yılında elde edilen başarıları, 2025 yılında daha da ileri taşıyarak ve Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini de belirten Uraloğlu, “2025 yılı, ulaşım sektörü için daha da büyük hedefler koyduğumuz bir yıl olacak. Akıllı ulaşım sistemlerine geçiş, sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaştırılması, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörümüze entegre etmesi gibi birçok konuda önemli adımlar atacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız.” ifadelerini kullandı.

Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da gece-gündüz, kar-kış demeden dağları aşan yollardan tünel ve köprülere, hat boylarından istasyonlara, uçuş kulelerinden pistlere, deniz fenerlerinden limanlara Türkiye’nin kesintisiz ulaşım ve iletişim hizmetlerini sağlamak için özveriyle çalışan Bakanlık mensuplarının yeni yılını tebrik eden Uraloğlu, “2025 yılının tüm insanlık ve aziz milletimiz adına sağlıkla dolu, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.” dedi.